Hendricksová: Miluji své zrzavé vlasy, ale ve skutečnosti jsem blond

"Když mi bylo deset let, zrzky se mi vždycky líbily, hlavně seriál Anna ze Zelených vršků, a moje máma řekla: 'Mělo by se na to hodit trochu barvy!' Nasadila mi tím brouka do hlavy. Stále své rudé vlasy miluji ," řekla herečka pro magazín Redbook a dodala, že je přirozená blondýna.

Hendricksová získala první herecké zkušenosti jako desetiletá, a to v dětském muzikálu. Kariéru zahájila v roce 1999, když se začala objevovat v seriálech a televizních filmech. Většinu její práce ale tvořilo hostování v seriálech.

Zvrat v její kariéře přišel v roce 2007, když se stala hvězdou seriálu Mad Men, jehož sedmá série se natáčí. Ztvárnila v něm postavu sekretářky Joan Hollowayové.

Herečka je vdaná, v roce 2009 si vzala kolegu Geoffreyho Arenda. Magazín Esquire ji v roce 2010 zvolil Nejvíce sexy ženou světa.

Zrzky coby prototyp ženy vampa se objevují také v českých filmech. Mezi neznámější patří sestry Geislerovy, Markéta Hrubešová, nebo Slovenky Táňa Pauhofová a Vica Kerekes.

