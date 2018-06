Christina chce Johnnyho Deppa

K tomu, aby si ujasnila, že je Johnny tím skutečně pravým, jí stačily role ve filmech Sleepy Hollow, The Man Who Cried and Fear and Loathing in Las Vegas. Právě zde se totiž Christina se svým idolem sešla před kamerou.



"Je opravdovým miláčkem. Neznám nikoho takového. Je naprosto okouzlující. V minulosti jsem s ním spolupracovala na třech filmech a myslím, že jsme si navzájem padli do oka. Komunikovali jsme pouze mezi sebou a s režisérem. Ostatní herci nám byli ukradení. Bylo zajímavé pozorovat, jak je vždycky Johnny odpálkoval. Všichni ho poslouchali na slovo. A to nejen ženy. Následovali ho i přítomní muži. Nosili mu kafe, zapalovali cigarety, a dokonce kvůli němu nosili i kšiltovky s logem jeho klubu The Viper Room. Je opravdovou osobností a tím mi učaroval," svěřila se s viditelným nadšením Christina.



Herečka ovšem tímto ve výčtu Johhnyho kladných vlastností v žádném případě neskončila.

"Jako skoro čtyřicátník vypadá pořád tak na dvaadvacet. A to z něj dělá neodolatelného chlapa. A Depp jím skutečně je, když se dokázal vyspat s takovou ženskou, jakou je Kate Mossová. Je sice ženatý, ale to pro něj není překážka naprosto volného života. To je na něm vzrušující," dodala vyzývavě Ricciová, která si s Deppem poprvé zahrála již ve svých devíti letech.







