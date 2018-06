Christina Applegate: Po odstranění prsou vám je můžou udělat lepší

„Viděla jsem v poslední době prsní implantáty u některých dívek a říkala jsem si, že to jsou nejhezčí prsa, jaká jsem viděla. Takže to může být pozitivní věc. Můžete mít lepší prsa než předtím, pokud se tak rozhodnete,“ řekla herečka pro Elle.com.

Přestože o své situaci už dokáže žertovat, na nemoc prý nikdy nezapomene. „Začnete žít s těmito prsy a je to bohužel vaše každodenní připomínka toho, co se vám stalo. Je to část vašeho těla, které se radikálně změnilo, a akceptovat to je někdy obtížné,“ řekla.

Je přesvědčena, že za nárůst případů rakoviny v USA také u mladých žen v posledních letech může znečištěné životní prostředí a potraviny.

„Rakovina není stále silnější. My jsme otrávení. Opravdu bychom měli přemýšlet, odkud pochází naše jídlo. Hormony přidané do věcí, které jíme, to všechno přispívá k vzniku rakoviny,“ řekla a dodala, že doma má jen organicky čisté jídlo. „Já vím, že je to drahé, ale zkuste to. Pokuste se nedávat tyto věci do svého těla. Můžete se zeptat kteréhokoliv onkologa a bude souhlasit.“

Herečka onemocněla, protože měla mutaci genu BRCA1, který je zodpovědný za vznik karcinomu prsu a vaječníků. Rakovinu u ní odhalili velmi brzy, protože vzhledem k rodinné historii nemoci chodila od svých 30 let každý rok na mamograf.

Po překonání rakoviny se stala také matkou. S hudebníkem Martynem LeNoblem má tříletou dceru Sadie.