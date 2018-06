Christina Aguilerová se zasnoubila

S šéfem hudebního vydavatelství Jordanem Bratmanem žije popová hvězda dva roky.

"Christina je velmi šťastná," citoval People jednoho ze zpěvaččiných přátel. "Je šťastná k zbláznění."

Aguilerová vstoupila do světa showbyznysu už v osmi letech, kdy vyhrála soutěž mladých talentů. O čtyři roky později pak byla vedle Britney Spearsové a Justina Timberlakea moderátorkou televizního pořadu pro děti Mickey Mouse Club.

Dnes se prý za to hrozně stydí a doufala, že to média nikdy nevytáhnou. Jenže, bohužel, stalo se, a Christinu od vydání prvního nosiče Genie in a Bottle z roku 1999 kvůli tomu považují za kolegyni Spearsové, což ji velmí trápí. Když to autorka hitu Beautiful slyší, pokoušejí se o ni mrákoty.