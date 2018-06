Christina Aguilera si na natáčení zničila nohy, ale našla lásku

Hvězda hudebního filmu Burlesque o dívce z malého města, která se snaží dobýt velký svět, řekla, že film, v němž tančí i zpívá, chtěla zprvu odmítnout. Ačkoli je zvyklá při svých vystoupeních tančit, považuje se především za zpěvačku.

"Měla jsem obavy z toho, že tam budu se skutečnými, profesionálními tanečníky," řekla před premiérou filmu v Tokiu Aguilera, která má na svém kontě již čtyři ceny Grammy. "Je to ve skutečnosti těžší, než to vypadá," dodala.

"Možná nejméně sexy je pohled na nohy tanečnice," prohlásila zpěvačka. "Když tančíte denně 17 nebo 18 hodin, máte nohy plné mozolů a modřin."

Režisér a scenárista Steven Antin řekl, že musel přesvědčit znepokojenou Christinu, že má pro roli v sobě dost hereckého i tanečního potenciálu. Nakonec se s rolí velmi rychle vyrovnala.

"Christina má mimořádně přirozené herecké schopnosti. Má ještě velkou kapacitu. Viděl jsem ji při práci každý den. Věřil jsem, že to zvládne," řekl režisér.

Film zpěvačce přinesl i novou lásku, která jí pomáhá během rozvodu s manželem. Vztah s Matthewem Rutlerem, který pomáhal muzikál produkovat, už netají. "Matthew je jedinečný člověk. Během natáčení vzniklo mezi námi silné přátelství. Když jsem vyplnila rozvodové papíry, začali jsme spolu chodit. Nesnažím se rychle do něčeho skočit. Právě jsem ukončila pětileté manželství. Beru to pomalu a snažím se být šťastná," řekla Aguilera magazínu People.

Christina Aguilera s Matthewem Rutlerem

"Je to láska, ano. Bavím se, randím a to je něco, co jsem neměla už opravdu dlouho," dodala devětadvacetiletá matka dvouletého syna Maxe.

Nový přítel doprovázel Christinu Aguileru do Japonska, kde představila svůj první film spolu s kolegy Camem Gigandetem a Kristen Bellovou. Ve filmu hraje také čtyřiašedesátiletá zpěvačka Cher, pro niž je to první velká role v celovečerním filmu od snímku Čaj s Mussolinim z roku 1999.