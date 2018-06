Christina Aguilera se svlékla pro magazín GQ

„Je pro mě důležité vyjadřovat své pocity a myslím, že sexualita bude mít vždy místo v lidském životě. Budu si ale samozřejmě vybírat, jakým způsobem se svléknu. Ráda bych vyzkoušela nové věci. Ženské tělo je nádherné a je super ho odhalovat. Ráda si s ním pohrávám a miluju experimentování s oblečením,“ uvedla v rozhovoru pro GQ Christina.

Zpěvačka, která se loni v listopadun provdala za Jordana Bratmana, také prozradila, že nikdy předtím k nikomu nic tak silného necítila. „Nikdy jsem nebyla tak zamilovaná, tak šťastná, tolik plná energie. Rozbrečím se, když začnu myslet na to, co všechno mi Jordan přinesl do života. Je ohromné, že jsem si vzala tak nádherného muže, kterého miluji z celého srdce a obdivuji,“ dodala.