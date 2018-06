Christina Aguilera se po pěti letech rozešla s manželem

"Ano, nežijí už spolu. Zrovna teď se snaží všechno vyřešit. A zatím ještě ani nepožádali o rozvod. Měli svoje vzlety a pády jako všechny manželské páry. Hádají se normálně jako všichni," citoval magazín People Christininu kamarádku.

Později to potvrdila i sama zpěvačka. "Ačkoli spolu nežijeme, naše závazky vůči synovi Maxovi jsou stejně pevné jako vždycky," řekla Aguilera.

Devětadvacetiletá Christina si o čtyři roky staršího Jordana vzala v listopadu 2005. "Byli hodně zamilovaní, posledních šest měsíců je ale jasné, že jsou spíš kamarádi než manželé," řekl zdroj blízký páru.

Christina Aguilera přitom nedávno v rozhovoru pro časopis Cosmopolitan mluvila o spokojeném sexu s manželem a nic nenasvědčovalo tomu, že by pár měl problém.

Zpěvačka tvrdila, že sex s manželem je skvělý a rady do postele a jak na něj nejraději probírá s gay kamarády. "Miluju to, když se radíme s kamarády. A když potřebuju sama radu? Tak jdu za svými gay kamarády. Ti mi velmi rozumí a vidí to ze stejné perspektivy jako já. Kdo vám poradí lépe, gay nebo hetero kamarád? No, záleží to taky na typu rady. Ale pokud se jedná o sex, moji gay kamarádi jsou nelepší. Ti vám to vyloží bez jakýchkoliv servítek," přiznala Christina.