Christina Aguilera se odhalila pro magazín Maxim

"Jakmile žena zpívá o sexu, začne se o ní mluvit nelichotivě. To je nespravedlivé," rozčiluje se Aguilera v rozhovoru pro Maxim. "Když ve své písni použije sexuální narážky Justin Timberlake, nikoho to nepobouří. Jakmile to udělá ženská interpretka, všichni jsou šokováni. Nerozumím tomu. Vždyť sexualita je přirozená vlastnost každého z nás," myslí si popová zpěvačka, která na obálce Maximu pózuje jen v sexy spodních kalhotkách.

Hraji si ráda na doktora

Velmi otevřený milostný vztah má podle svých slov i s manželem Jordanem Bratmanem. "Hrajeme si spolu různé hry. Například na doktora. Jordan se obleče do uniformy a potom mě přijde vyšetřit. V kabele má desítky sexuálních pomůcek," tvrdí částečně v žertu blonďatá Christina.

I pro ni je ale v sexu jedna věc tabu - poslouchání vlastních písniček. Proboha, něco takového bych nebyla schopná dělat. Během milování si radši pustím někoho jiného. Například Thoma Yorka - to je výborná hudba do postele," prozrazuje zpěvačka, která v noci z neděle na pondělí získala cenu Grammy.