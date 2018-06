Christina Aguilera ruší sousedy hlasitým sexem v bazénu

Z jejího sídla v Beverly Hills se noc co noc ozývá smích, křik, vzdychání a často také sprostá slova. Christina a její manžel Jordan Bratman se přitom vůbec nestydí pobíhat nazí i před zraky sousedů.

"Není to jen šplouchání kolem bazénu. Smějí se, vřískají, sprostě nadávají a velmi nahlas se oddávají sexu," citoval britský deník The Sun zoufalé sousedy Christiny. "Sdílíme s nimi jejich štěstí, ale přece jen by se mohli trošku ztišit. V jejich sousedství žije spousta lidí a mnozí z nich nejsou po desáté hodině na něco podobného zvyklí."

Zpěvačka začátkem letošního roku v jednom z rozhovorů prozradila, že mají s Jordanem tzv. "nahé neděle", díky kterým udržují svůj vztah "živý".