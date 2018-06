Christina Aguilera popletla americkou hymnu při Super Bowlu

Zpívat americkou hymnu na finále Super Bowlu je velká pocta. Když byla minulý měsíc pro toto vystoupení vybrána Christina Aguilera, nechala se slyšet, že se jí tak splnil sen. Zřejmě to ale i pro tak ostřílenou zpěvačku byl příliš velký nápor na nervy a tréma udělala své.

Ve čtvrté sloce písně Star-Spangled Banner měla zazpívat "O´er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?" (Nad pevností bylo vidět, jak statečně vlály?), ale místo toho zazpívala "What so proudly we watched at the twilight´s last gleaming?“ (Co tak hrdě jsme sledovali v poslední soumračné záři?).

VIDEO: Christina Aguilera spletla americkou hymnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Já jen mohu doufat, že každý ví, jak moc tuto zemi miluji. A že pravá podstata této hymny byla stále zachována," omluvila se zpěvačka po výkonu za svou chybu.

Pro Američany se tento omyl stal předmětem vášnivých diskusí na sociálních sítích a pokažený ceremoniál je probírán stejně intenzivně jako samotný výsledek Super Bowlu, ve kterém se tentokrát utkali fotbalisté Green Bay Packers a Pittsburgh Steelers. Tým z Green Bay vyhrál už počtvrté.