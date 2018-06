Christina Aguilera oslavila v Praze narozeniny

Společně s manželem Jordanem Bratmanem a třiceti přáteli dorazila popová hvězda do pražské restaurace Cowboys v Nerudově ulici.



Ve steakhousu na ni čekal speciálně vyrobený americký sýrový dort s čokoládou a jahodami s šestadvaceti svíčkami. Christina si na oslavě pořádně zařádila a objednané kuřecí kousky s pečeným bramborem, slaninou a čedarem jí prý moc chutnaly.

Americká hvězda svou přítomností však nepotěšila jen personál známé pražské restaurace, obrovskou radost udělala také své věrné české fanynce, s níž se potkala ještě před koncertem.

"Pozdravila mě a poděkovala za přízeň, bylo to krátké, ale stálo to za to!" popsala svůj velký zážitek šestnáctiletá studentka Michaela Kožená, která setkání se zpěvačkou vyhrála v soutěži na iDNES.cz.

Michaela, kterou prý nejvíc překvapilo, jak je Christina malinká, si mohla užít i její nedělní vystoupení. "Na koncert jsem vzala svou maminku. Stály jsem přímo u pódia, moc se nám to líbilo, Christina byla skvělá!"