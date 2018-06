Boubelka Aguilera miluje pěší turistiku a ráda chodí naostro

"Spolu s mým přítelem jsme se začali věnovat pěší turistice. On mi dal jednou tenisky, co neměly žádné vysoké podpatky a tlusté podrážky. Tak trochu to bylo něco, co jsem na nohách nikdy neměla," smála se zpěvačka.

Aguilera začala přibírat po porodu syna Maxe, jehož přivedla na svět v lednu 2008. Poté se rozešla s manželem Jordanem Bratmanem a přibrala ještě víc.

"Ve skutečnosti jsem vždycky musela bojovat s tím, že jsem příliš štíhlá, takže teď fakt miluju tuhle macatou postavu a také si samozřejmě užívám vystrkování svého dekoltu," přiznala Aguilera pro magazín Lucky.

Nákup spodního prádla nepatří k jejím oblíbeným činnostem. Zpěvačka totiž vnímá kalhotky jako klec na svém těle a tento svazující pocit přímo nesnáší. Také proto často chodí naostro.

"Nerada nosím spodní prádlo. Mám ráda maximální pocit volnosti ve všech chvílích. Taková já prostě jsem," svěřila se zpěvačka v rozhovoru s moderátorkou Chelsey Handlerovou.