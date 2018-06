Christina Aguilera má nového přítele, seznámili se při natáčení

Aguilera a Rutler spolu tráví hodně času. Paparazziové je spolu několikrát vyfotografovali v autě, Rutler si ale vždy zakrýval obličej. Teď se zdá, že svůj vztah přestal pár skrývat. Na předávání cen American Music Awards vyrazili z losangeleského hotelu ruku v ruce.

"Není to zatím vážné, ale něco mezi nimi vzniká. Měla s Jordanem problémy už dlouho. Držela je dohromady jen láska k synovi. V těžkém období se objevil Matthew a stali se přáteli. Když se s Jordanem rozešla, jejich přátelství přerostlo v lásku," řekla časopisu People kamarádka zpěvačky.

Christina Aguilera s manželem Jordanem Bratmanem

Sama Christina Aguilera nový vztah zatím nepotvrdila, ale přiznala, že po rozpadu manželství nijak netruchlí.



"Daří se mi dobře. Daří se mi moc dobře. Někdy je prostě potřeba změna. Začala jsem zcela novou kapitolu svého života s tímto filmem, svým synem a mateřstvím. Je to nový vývoj mého života a cítím se fakt dobře, je to opravdu skvělý pocit," pochvalovala si zpěvačka v rozhovoru pro britský list The Sun.

Christina Aguilera se synem Maxem

Devětadvacetiletá zpěvačka podala v říjnu žádost o rozvod se třiatřicetiletým hudebním producentem Jordanem Bratmanem, otcem jejího dvouletého syna Maxe.