Christina Aguilera holduje alkoholu, přestože ještě kojí

Po pěti měsících od porodu by navíc hvězda měla ještě stále kojit. Jenže alkohol se dostává do mateřského mléka a vážně ohrožuje zdraví kojence.

Jen ve středu večer se Christina objevila v losangeleském hotelu Bel Air, kam si s přáteli vyrazila trochu užít. Z trochy povyražení ale nakonec byla bujará noc, z níž se zpěvačka sotva belhala domů. K přistavenému autu jí v hluboké noci museli pomáhat kamarádi, aby se nezřítila k zemi.

"Začínám mít strach, že Christina možná bude potřebovat pomoc, aby byla schopná kopnout do zadku to, co se začíná jevit jako vážná závislost na alkoholu. Naštěstí alespoň sama neřídí," uvedl zdroj z Los Angeles.

Christina je další z řady celebrit, která má problémy s pitím. S alkoholem v mateřství bojovala také její kolegyně Britney Spears.

Aguilera porodila 12. ledna letošního roku chlapečka Maxe Lirona. Počala ho s manželem Jordanem Bratmanem.