Christina Aguilera má dceru, po porodu plánuje fotit pro Playboy

Podle Popdustu porodila Christina Aguilera dceru v nemocnici Cedars Sinai. Je to první dítě, které má zpěvačka se snoubencem Mattem Rutlerem. Kromě toho má šestiletého syna Maxe z manželství s Jordanem Bratmanem, s nímž se rozešla v roce 2010 a rozvod byl dokončen v dubnu 2011.

Christina Aguilera se během těhotenství nechala fotit nahá. A nechce s tím skončit. Po porodu se plánuje dostat rychle zpátky do kondice a pózovat pro pánský časopis.

„Chce nafotit snímky pro Playboy. To je něco, co chtěla totiž udělat ještě předtím, než otěhotněla. Christina vždycky milovala své tělo,“ uvedla zpěvaččina kamarádka pro In Touch Weekly.

Těhotná Christina Aguilera pózovala nahá pro magazín V (2014)

Zpěvačka před dvěma lety výrazně přibrala a i když tvrdila, že je s kily navíc spokojená, začala loni držet přísnou dietu a hodně cvičit, takže nakonec shodila devět kilo a šokovala znova. Hubeností. V druhém těhotenství se prý hlídala, poslouchala rady odborníků a dopřávala si jen tolik, aby se dítě vyvíjelo zdravě, ale aby ona nepřibírala.