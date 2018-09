Věčné porovnávání s Britney mě ničilo, vzpomíná Christina Aguilera

Zpěvačka Christina Aguilera zavzpomínala na období, kdy na hudebním poli bojovala s konkurentkou Britney Spearsovou. „Je těžké, když vás média i fanoušci staví do pozice lehké holky. Britney byla za nevinnou krásku a já byla vždy jejím pravým opakem. Tím pádem jsem nebyla vhodná pro všechny fanoušky. Věčné porovnávání s Britney mě dost ničilo, přiznala Aguilera v rozhovoru pro říjnové vydání časopisu Cosmopolitan.



Při propagaci svého nového alba vsadila Aguilera na to, co učinilo celebritu z Kim Kardashianové (37). Nechala se nafotit nahá a v tylovém oblečku. Erotické fotky fanouškům pořídila jako dárek.

„Měla jsem pocit, že je na čase, abych se osvobodila a inspirovala ostatní ke svobodnému projevu a k tomu, aby se cítili sebevědomě. Užívejte si své tělo, sloupněte masky a odhalte kůži,“ vzkázala fanouškům Aguilera po zveřejnění odvážných fotek.

Zpěvačka míní, že ženy by měly být mnohem více hrdé na to, kým jsou. „Miluji ženské tělo. Myslím si, že máme opravdu na co být pyšné. Některé moje videoklipy byly plné nahoty a na svou dobu dost výstřední. Dnes by se nad nimi už nikdo nepozastavil. Doufám, že jsem kdysi pomohla trochu nastavit pravidla. Ženy mají být vždy samy sebou. Pokud se cítí být sexy a chtějí to vyjádřit, proč ne? Není na tom nic špatného,“ říká Aguilera.

Tvrdí také, že by nikdy nechodila s nikým ze showbyznysu. Několik příležitostí prý měla, ale žádnou z nich nevyužila. Jak sebekriticky přiznává, ona i ostatní celebrity často nejsou nohama na zemi a není vůbec snadné s nimi žít. Jedna hvězda ve vztahu je podle zpěvačky až dost.