Christina Aguilera se s manželem dohodla na rozvodu, syna budou mít ve střídavé péči

I když se manželé na všem dohodli, rozvod bude podle mluvčí zpěvačky dokončen nejdřív za půl roku od podání žádost. Manželé by tedy měli být oficiálně rozvedeni 15. dubna. Vzhledem k předmanželské smlouvě proběhlo finanční vyrovnání bez problémů. Péči o tříletého syna Maxe si rozdělí.

Christina Aguilera se synem Maxem

Kvůli synovi žili Aguilera a Bratman ještě do nedávna pod jednou střechou, i když si zpěvačka do domu přivedla nového partnera Matta Rutlera. Po několika týdnech společného soužití Bratman konečně souhlasil, že odejde.

"Díky bohu, že se Jordan konečně odstěhoval. Začínalo to být opravdu dost nepříjemné, ale Christina ho v domě nechávala kvůli Maxovi," řekla reportérům TMZ zpěvaččina známá.

Christina Aguilera požádala o rozvod v říjnu. Už v listopadu se začala objevovat na veřejnosti s novým přítelem, kterého poznala při natáčení muzikálu Varieté.

Christina Aguilera s novým přítelem Mattem Rutlerem

"Ano, je to láska. Matthew je opravdu báječný. Je to typ člověka, s kterým můžete po telefonu mluvit celé hodiny, a pak si najednou všimnete, že už svítá. Začali jsme spolu chodit, jakmile jsem požádala o rozvod. Nechci se do ničeho hrnout. Právě jsem opustila pět let trvající manželství. Snažím se brát to pomalu a být šťastná. Bavím se a s někým chodím, a to je něco, co jsem si neužila už hodně dlouho," řekla zpěvačka v nedávném rozhovoru.