Naštěstí ho kamarádi včas chytili. Byl to však jen jeden z mnoha Slaterových pokusů o sebevraždu. "Bylo to hrozné období," přiznal herec. "Je to opravdu zázrak, že jsem to všechno přežil. Skutečný zázrak," dodal.

Dnes je Christian Slater šťastně ženatý a je tatínkem dvou malých dětí. "Stal se ze mě hodnej kluk, dokonce ani nepiju," řekl Christian. "Jsem teď opravdu spokojený," dodal.