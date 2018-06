Christensenová míří k britskému trůnu

Zatímco se protahuje před fotoaparáty v nové reklamě na dánské pivo Carlsberg, sama by ráda fotila ostošest. A je ochotná kvůli tomu udělat vše.

„Focení je skutečně mým celoživotním snem. Už jsem fotografovala pro přátele mnoho svateb a rodinných portrétů a všichni byli prozatím spokojení. Mým cílem je nyní získat na svoji stranu také britskou královskou rodinu, na které bych si jako fotografka opravdu smlsla,“ nechala se slyšet Christensenová.

„Pokud bych takovou nabídku dostala, rozhodně nezaváhám a sáhnu po ní. Modlím se, aby mě oslovili a nechali se nafotit.“

Podle mluvčího královské rodiny mají Windsorové vlastní portrétisty i fotografy. Spolupráci s někým novým se ale údajně nevyhýbají.

„Helena by mohla zvýšit prestiž královské rodiny a také mnohonásobně zvýšit hodnotu jejích fotografií, a to nejen finanční. Rozhodně by se to vyplatilo oběma stranám. Helena je skvělá fotografka a má už v showbyznysu své jméno. Navíc by britští korunovaní vládcové konečně ukázali, že jsou moderní a progresivní rodinou. William a Harry by modelku jako svoji dvorní fotografku určitě přivítali,“ citoval britský list Daily Express zdroj blízký fotomodelce.