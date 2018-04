Chrissy Metzová: Nevlastní táta mě bil a nutil k ponižujícímu vážení

„Nejsem žádná bábovka. Ale co jsem zažila, jsou jedny z těch věcí, které se vám pokoušejí zlomit duši,“ prozradila Chrissy Metzová v rozhovoru pro magazín People.

Když jí bylo osm let, její otec, bývalý důstojník námořnictva, opustil rodinu. Matka pak vychovávala Chrissy a její dva sourozence sama. Po dalším neúspěšném vztahu pak potkala Triggera, budoucího nevlastního otce Chrissy. „Máma si Triggera vzala a brzy byla znovu těhotná. Trigger miloval svoje biologické děti a možná ještě tak Morganu. Mě už moc ne. Máma byla pořád v práci, takže nevěděla, jak se ke mně choval,“ vzpomínala herečka.

„Moje tělo ho něčím uráželo, ale nedokázal mi pomoct, jen zíral, zvlášť když jsem jedla. Vtipkoval o tom, že dá na ledničku zámek. Předtím jsme dlouho měli jídla vážně málo, takže když ho teď najednou bylo dost, měla jsem pocit, že všechno musím sníst, než to zase zmizí. Jídlo bylo moje jediné štěstí,“ uvedla s tím, že jídlo pak začala skrývat.

„Vstala jsem třeba uprostřed noci a šla jsem jíst. Cpala jsem se v koupelně sušenkami, brambůrky. Tím, co se sní hodně rychle, aby mě nikdo neodhalil. Dávalo mi to krátký pocit blaženosti.“

Pak ale přišlo i fyzické týrání. Chrissy si už nepamatuje, proč ji Trigger bouchl poprvé. Nikdy to ale nebylo do obličeje, jen na tělo. „Na to tělo, které ho prý tolik uráželo. Strkal do mě, dával mi facku, mačkal mi paže. Byl schopný mě praštit i za to, že se na něj špatně dívám. Vzpomínám si, jak jsem jednou ležela na podlaze v kuchyni a prosila jsem, že chci aspoň vědět, proč to udělal. A on do mě jen beze slova kopl,“ řekla.

Šikana se pak ještě zhoršila během dospívání. Když bylo Chrissy 14 let, otčím ji začal vážit. „Vzal váhu a řval na mě: Pojď na tu zatracenou věc!. Sedl si pak vedle a volal: Dobrý Bože všemohoucí! Vážila jsem tehdy tak asi 63 kilo, moji přátelé kolem 40. Když se dneska dívám na fotky z té doby, co bych za to teď dala, tolik vážit. Ale tehdy jsem se cítila obrovská. A od té doby se bití zhoršovalo. Jednou, když mě praštil, jsem se mu podívala zpříma do očí a věděla jsem, že mít tehdy zbraň, zastřelila bych ho,“ přiznala.

Herečka, známá hlavně ze seriálů All of Us, Jmenuju se Earl a American Horror Story, i přes to všechno měla tehdy svého nevlastního otce ráda. „Opravdu jsem ho milovala. Udělal pro mě víc než můj vlastní otec. Byl chytrý a já se s ním třeba ráda dívala na dokumenty o občanské válce,“ řekla.

V současnosti má prý Chrissy s otčímem dobrý vztah. Má ho prý stále ráda a stará se o něj. Herečka je podle svých slov šťastná, žije svůj sen a nelituje utrpení v minulosti. „Všichni si něčím procházíme. Ale já věřím, že všechno, co se mi stalo, se stalo z nějakého důvodu, aby mě to posunulo, posílilo. A já se toho naučila opravdu hodně,“ dodala.