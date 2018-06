Chris Rock: Myslel jsem, že mi nevěra projde, když jsem vydělával já

„Nebyl jsem dobrým manželem. Mnohokrát jsem byl moc špatný,“ řekl pro magazín Rolling Stone herec, který se s manželkou rozvedl minulý rok po dvaceti letech vztahu a dodnes na ni nedokáže zapomenout.

„Podváděl jsem a myslel si, že mi to všechno projde, když jsem byl ten, kdo vydělává v našem vztahu peníze. Ale to byla chyba. To se nedělá,“ myslí si Rock nyní.

Jeho žena byla velmi trpělivá a dlouhé roky tolerovala všechny aférky a večírky, ze kterých se vracel domů až ráno, nebo za několik dnů, ale nakonec podala žádost o rozvod.

„Byl jsem vážně špatný chlap. Byla to moje chyba,“ pokračoval s tím, že ho prý zkazily peníze a sláva. Stouplo mu to do hlavy a myslel si, že si může dovolit všechno.

„Nezáleželo mi na lidech, kteří mě opravdu milovali. Myslel jsem v první řadě jen na sebe. A pak mi moje žena řekla, že mě nepotřebuje. Ne, že mě nemiluje. Řekla, že už mě dál k ničemu nepotřebuje. A měla pravdu a to pro mě byla velká rána,“ doplnil.

Rozvod mu otevřel oči. Díky tomu se prý snad stal lepším člověkem a snaží se všechny chyby napravit. Jde mu hlavně o to, aby se za něj jeho dvě dcery Lola (14) a Zahra (12) nemusely stydět. „Myslím si, že už se znovu neožením. Už znovu nepůjdu tou cestičkou k oltáři,“ dodal.