Chris Pratt: Byl jsem ten, co drží slavné ženě kabelku

Pratt si vzal Farisovou v roce 2009 a stal se známým právě tím, že je její manžel. „Býval jsem ten chlapík, co drží na společenských akcích kabelku a lidi prostě koukali skrz mě,“ postěžoval si herec časopisu GQ. „Herci narazili na mou ženu a na mě se ani nepodívali,“ dodal.

Když se seznámil s Farisovou, nebyl to svalnatý akční hrdina. Býval spíš zavalitý a do sexidolu měl daleko. Ale podařilo se mu zhubnout a ve Strážcích galaxie získat popularitu a řadu fanynek. Hubnutí mu však i leccos vzalo. Jednak už nemůže jíst všechno, co mu jeho žena uvaří, a také už s ním prý není taková zábava, protože se více soustředí na práci.

„Anna mi už nemůže vařit tak, jak byla zvyklá. Byl jsem jako obří mazlíček, tlustý chlapík. Myslím, že se Anna sází, že budu jednou zase tlustý a ona řekne: Vždycky jsem ti říkala, že tě mám radši takhle, miláčku.“

Farisová a Pratt mají dvouletého syna Jacka a vzhledem k tomu, že se narodil předčasně, se zřejmě nebudou snažit o další dítě ze strachu před komplikacemi. Ale sourozence pro Jacka by si přáli. Zvažují náhradní matku i adopci.

V kariéře zatím Pratt pomalu předhání svou ženu. V červnu přijde do českých kin jeho nejnovější film Jurský svět.