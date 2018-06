Myslím, že jako pan Božský jsem už skončil, říká Chris Noth

„Myslím, že jsme to všechno uzavřeli. Nemám pocit, že bych měl ještě co říct,“ prohlásil herec pro magazín Us Weekly.

Jeho kolegyně Sarah Jessica Parkerová (52), Cynthia Nixonová (51) i Kristin Davisová (52) přitom nedávno řekly, že mají pocit, že celý příběh ještě definitivně uzavřený není (více zde).

Chris Noth je však přesvědčen, že jako Božský už skončil a rád by se věnoval jiným projektům. „Chci vyprávět další příběhy,“ říká herec, který se objevil také v seriálech Zákon a pořádek nebo Dobrá manželka.

Svoji postavu Johna Jamese Prestona, jak zní jméno pana Božského, moc rád neměl. „Nerozumím té představě o panu Božském, protože to nebyl takový ex, s nímž byste se rozešli v dobrém. Vždy měl milenky,“ míní.

Pan Božský nebyl některým fanouškům kvůli svému komplikovanému vztahu s novinářkou Carrie Bradshawovou zrovna moc sympatický, herec je však prosí o trochu shovívavosti a také o to, aby si nepletly jeho seriálovou postavu s ním. „Berte to s humorem, lidi! Nedělejte ze mě do toho báječného chlápka. Nedělejte ze mě trumpovského milionáře,“ dodal.

Podívejte se na zásadní scénu filmu Sex ve městě: