Chris Martin dobyl srdce Gwyneth Paltrowové

Pětadvacetiletý zpěvák minulý týden přiznal, že si vyšel s třicetiletou Gwyneth Paltrowovou, která v současné době filmuje v Cambridgi. Trval na tom (jak ostatně jinak), že nejsou pár. Tedy zatím ještě nejsou.

"Jsem pyšný na to, že jsem byl s někým, kdo je moc milý a krásný, ale v tuto chvíli to není má přítelkyně ," řekl novinám. "Potkal jsem ji poprvé na našem hudebním představení před čtrnácti dny."

Během koncertu věnoval zpěvák svůj hit <i>In My Place</i> této Hollywoodské herečce.

"Je ještě brzo, " vysvětlil Chris. "Dostal jsem její číslo, zavolal a zeptal se, jestli by se se mnou nechtěla vidět. Vyšli jsme si o víkendu a a zdálo se, že si rozumíme. Potkali jsme se jako přátelé a nic se nestalo. Nevím, kdy si spolu zase vyrazíme."

Gwyneth prohlásila, že pokládá stydlivého zpěváka za "inspirujícího".

Heřečka, mezi jejíž přítele patřili Ben Affleck a Brad Pitt, si nedávno posteskla, že britští muži nemájí kuráž ji oslovit. Teď by se údajně měla pokoušet usadit v Británii a koupit dům v Belgravii.