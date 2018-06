Chris Martin: Deset procent ze svých peněz dávám na charitu

„Deset procent z Chrisovy kapsy jde každým rokem na charitu. Je to velmi štědrý člověk,“ sdělil kytarista kapely Coldplay Jonny Buckland.



Celá kapela bere spolupráci s charitami velmi vážně. Podporují dohromady 28 organizací, které si hudebníci pečlivě vybrali.

Jak sami říkají, oni by neměli peníze jak utratit. Tak se alespoň snaží, aby je dostávali ti, kteří je potřebují mnohem víc.

Chris Martin vtipkoval, že dodnes od své matky dostává týdenní kapesné, které činí 3 libry, takže má peněz dost na rozdávání.

„Popravdě o charitě moc nemluvíme, nechlubíme se tím, ale když se nás na to někdo zeptá, odpovíme popravdě,“ doplnil v rozhovoru pro The Sunday Times.

A to v roce 2008 Martin tvrdil, že Coldplay možná skončí. Naštěstí na jeho slova nedošlo. „Je mi teď 31 let a nemyslím si, že by kapela měla pokračovat v hraní ještě v mých třiatřiceti,“ prohlásil zpěvák pro britský hudební server NME v roce 2008.