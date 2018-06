Někdy jsem skutečně jako holka, říká svalovec Chris Hemsworth

"Moje matka mi nedávno řekla, že jsem byl v rodině za 'holčičku'. Pravděpodobně proto, že jsem velmi upovídaný. Vždycky musím mluvit o svých pocitech a s každým chci sdílet můj vnitřní svět. Je to asi pravda, někdy jsem skutečně jako holka," prohlásil herec v rozhovoru pro magazín OUT.

Chris se před třemi lety natrvalo přestěhoval do Hollywoodu. Zahrál si ve filmu Thor a na konci května se dostane do českých kin také film Sněhurka a lovec. Australan musí často čelit otázkám ohledně jednadvacetiletého bratra Liama, který se také věnuje herectví a chodí se zpěvačkou Miley Cyrusovou.

"Z mé vlastní zkušenosti vím, že dělá velmi tvrdou práci. Těší mě každý jeden z jeho úspěchů. Ale ve skutečnosti jsme pořád stejní kluci. Když se potkáme, místo pozdravu si z legrace dáme ránu do břicha," prozradil Chris.

Herec se už brzy stane otcem. Jeho manželka Elsa Pataky, kterou si vzal v roce 2010, by měla porodit v nejbližších týdnech. Chris si ale své soukromí stráží.

Chris Hemsworth a jeho těhotná manželka Elsa Pataky na evropské premiéře filmu The Avengers (Londýn, 19. dubna 2012)

"Nechci žvanit a říct něco, co by mohlo být jednoho dne chybně interpretováno. Tak na toto téma radši neříkám nic. Moje žena se necítí dobře v bulvárních sloupcích. To musíme všichni respektovat," dodal herec, který je jednou z hvězd snímku The Avengers (více o filmu najdete zde).