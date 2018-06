Chris Hemsworth má dvojčata, jeho žena porodila dva chlapce

Chris Hemsworth měl jako bůh Thor ve filmu Thor: Temný svět dvojčata Mothiho a Magniho. Teď se mu dva chlapci narodili i ve skutečnosti a fanoušci filmu už na internetu spekulují, zda se budou jmenovat stejně jako jeho děti ve filmu.

Španělská herečka Elsa Pataky odjela do porodnice při nemocnici Cedars Sinai v Los Angeles ve čtvrtek v noci. V pátek lékaři přivedli na svět dvojčata. O víkendu to Chris Hemsworth potvrdil na Twitteru.

Pataky nedávno v rozhovoru pro španělský magazín HOLA! vychvalovala rodičovské schopnosti svého manžela. "Miluju jeho osobnost a fakt, že je to skvělý otec. To ženu skutečně nutí svého muže milovat. Když ho vidím s Indií a vím, jak moc touží po rodině se mnou, to mě k němu šíleně přitahuje," svěřila v interview.

Hemsworth si vzal Elsu Pataky v roce 2010. O dva roky později se jim narodila dcera India. "Milujeme tu zemi a milujeme to jméno," vysvětil Chris Hemsworth původ dceřina jména. Jména synů zatím neprozradil.