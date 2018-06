Brown o útoku na Rihannu: Už vím, že to bylo špatné, znovu to neudělám

Chris Brown napadl svou přítelkyni v roce 2009. Musel pak chodit 52 týdnů do poradny. Ta mu prý velmi pomohla.

Nyní chce třiadvacetiletý zpěvák očistit své jméno a nebýt už v očích veřejnosti násilníkem.

Zmlácená Rihanna - fotografii zveřejnil portál TMZ.com (2009)

"Ona zná mé srdce a já zas její. Nezaměřuji se na to negativní, vše je pro mě pozitivní. Chodil jsem 52 týdnů do poradny a zjistil, že to bylo naprosto špatné," řekl Chris Brown v Today show.

"Bylo to poradenství o domácím násilí. Pamatuji se, jak jsem tam každé pondělí seděl a říkal si: Proč jsem to udělal? Opravdu jsem potřeboval pomoct," dodal Brown a dušoval se, že už nic takového v životě neudělá.

Brown se pravidelně kaje i v jiných pořadech a za svůj čin přijímá plnou zodpovědnost. Minimálně na samotnou Rihannu to funguje, protože ta se k němu vrátila a dává najevo, že je to muž jejího života.

Rihanna už Brownovi dávno odpustila.

On sám o jejich vztahu mluví vyhýbavě. Prohlašuje však, že zpěvačku miluje. "Jsme pořád jako děti. Snažím se to nebrat příliš dospěle. Chci, aby to byla zábava a aby to bylo upřímné," řekl.