Chris Brown u soudu: Jsem nevinen, řekl k napadení Rihanny

Pro Browna však tímto tahanice po soudech neskončily, další slyšení je stanoveno na 29. dubna. Jak uvedl právník Rihanny, zpěvačka je navíc připravena proti svému expříteli svědčit, pokud to bude nutné.

Brown ani jeho právník situaci nijak nekomentovali, napsala ČTK.

K útoku devatenáctiletého Browna na Rihannu došlo letos počátkem února v den předávání cen Grammy. Zpěvák napadl svoji tehdejší přítelkyni ve svém autě a vyhrožoval jí.

Podle policejního místopřísežného prohlášení Brown vrazil hlavou Rihanny do okna spolujezdce, opakovaně ji udeřil do obličeje, kousl do ucha a prstu, a vzal ji "do kravaty". V jednu chvíli jí prý dokonce vyhrožoval, že ji zabije. Fotografie zmlácené Rihanny krátce po incidentu zaplavily internet.



Chris Brown u soudu

Rihanna zanedlouho po útoku Brownovi celý zkrat odpustila a pár se k sobě na několik týdnů vrátil. Před zvědavými novináři tehdy utekli na Miami, kde se ukrývali v domě svého kamaráda rapera P. Diddyho. Brown dokonce svoji přítelkyni uplácel nákladnými dárky, které zahrnovaly například nový iPod nebo briliantový náhrdelník a náramek. Rihanna se nakonec uplatit nenechala a nyní proti své bývalé lásce hodlá bojovat. Pokud soud uzná Browna vinným, hrozí mu až čtyři roky vězení.