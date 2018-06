Chris Brown do vězení nepůjde, pomohlo mu přiznání útoku na Rihannu

Browna tak čeká mytí posprejovaných ploch a úklid odpadu okolo silnic. Nevyhne se ani pravidelným návštěvám kurzu proti domácímu násilí. I když zpěvákovi hrozilo, že půjde na pár měsíců do vězení, soud nakonec přesvědčil o mírnějším rozsudku tím, že se k surovému fyzickému napadení své bývalé přítelkyně přiznal a při předběžném slyšení uzavřel s žalobci dohodu. "Myslím, že je chvályhodné, že jste přijal odpovědnost za své chování," řekla mu podle ČTK losangeleská soudkyně Patricia Schneggová, která rozsudek oficiálně vynese v srpnu.

Soudkyně zároveň nařídila, že bývalí milenci mezi sebou musí dodržovat předepsanou minimální vzdálenost. Ta činí 45 metrů, netýká se ale společenských akcí, kde se k sobě Rihanna s Brownem můžou přiblížit na 9 metrů. Nařízení nesmí porušit jak Brown, tak Rihanna. Brown také nesmí Rihannu žádným způsobem kontaktovat, a pokud podmínku poruší, hrozí mu čtyři roky vězení. "Rihanna věří, že to je spravedlivé rozhodnutí," řekl její právní zástupce Donald Etra. - čtěte Zmlácená Rihanna: takhle zpěvačku zřídil její přítel

Chris Brown napadl zpěvačku 8. února, v den udílení cen Grammy, kde měla Rihanna vystoupit. Spor údajně začal tím, že si Rihanna v autě přečetla zprávu od jiné ženy. Brown se ji nejdříve snažil vyhodit z auta, poté ji několikrát uhodil a škrtil. Podle policie jí dokonce vyhrožoval zabitím. "Ten chlapec se nikdy předtím do problémů nedostal. Bere to jako poselství, aby se ukázalo, že domácí násilí nebude tolerováno. Nyní si jen přeje vrátit svůj život zpátky do starých kolejí," uvedl Brownův právník Mark Geragos.