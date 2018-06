Chorvaté litují napadení Menzela. Dobro došli, vzkazují i po incidentu

Menzel natáčel minulý týden v Dubrovníku se svým štábem dokument pro chorvatskou televizi. Když pořizoval záběry před jednou z místních restaurací, napadl filmaře její majitel a personál. Nelíbilo se jim, že štáb zakryl tabuli na ulici, která lákala hosty do podniku. Potyčka se obešla bez zranění. - čtěte Režisér Menzel byl napaden během natáčení v Chorvatsku

"Byl to ojedinělý incident," ujistil mluvčí Dragun. Uvedl, že čeští i jiní zahraniční turisté jsou v zemi vítáni a žádné nebezpečí jim nehrozí. Podle chorvatských zpravodajských serverů tak reagoval na údajné výzvy některých českých médií, aby Češi do Chorvatska nejezdili.

Jednasedmdesátiletý Menzel, který v minulosti dostal filmového Oscara za snímek Ostře sledované vlaky, v současnosti v Chorvatsku natáčí dva dokumenty pro tamní televizi. V zemi často působí i jako divadelní režisér.

Dubrovnický incident nebral příliš vážně. "Nic to nebylo, média to zbytečně nafoukla," řekl iDNES.cz Menzel s tím, že nepříjemná událost nijak nezměnila jeho kladný vztah k Chorvatsku. "Až do podzimu tu mám mnoho práce, rozhodně víc než u nás," dodal.

Chorvatské úřady připomněly, že Menzel potyčku policii nenahlásil. Policisté prý ale přesto majitele restaurace vyslechli.