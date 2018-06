Choreografka Qaša otevřela taneční studio, kmotrou je Bočanová

"Je to skvělá osobnost, je to velice prima ženská, je temperamentní a tam, kde je, je vždycky příjemné ovzduší a je tam živo," vysvětlila Kvasnicová důvody, proč si za kmotru svého studia vybrala právě kolegyni z poroty soutěže StarDance a nadšenou amatérskou tanečnici Bočanovou. "Čím víc bude tanečních sálů, tím víc bude šťastných lidí, protože já prostě propaguju to, že tanec lidem absolutně mění život. Kluci jsou otevřenější, umí potom mít víc rádi, jsou sexy a holky hubnou, mládnou, a to, upřímně řečeno, nám jenom prospěje a pomůže," vychvalovala na oplátku svůj oblíbený koníček Bočanová.

Taneční studio si Kvasnicová otevřela spolu se svým přítelem, který je také tanečník. Vedle studia ještě zvládají péči o svého syna Matýska. "Snažím se Matýskovi dávat, co můžu, partner mi také pomáhá, co může. Jinak si udělám vždycky čas na to, jít sním na procházku, do Sokola, na plavání. Dá se to zvládnout, když člověk chce," prozradila energická Qaša.

U otevření nového tanečního studia Leony "Qaši" Kvasnicové nemohla chybět ani její sestra Lucie Kvasnicová, známá především jako DJ Lucca. Přestřihnout slavnostně pásku přišel i její partner Michal Dvořák. Bývalý člen kapely Lucie a exmanžel produkční Evy Jasanovské ji prý nejvíc svádí koženým oblečením, které coby muzikant rád nosí. "Můj přítel má několik kožených bund a já považuji tyto kousky za velmi mužné, a to nejen proto, že jsou na dotyk moc příjemné, ale také pro jejich vůni kůže, která je moc svůdná," nechala se slyšet Lucca.

Jak dýdžejka, tak její přítel však tanec vnímají spíše přes muziku, než že by sami tančili. "Spíš chodím na takové cvičení, jako je jóga nebo pilates, ale byla jsem na pár hodinách, co učila Qaša, bavilo mě to, ale bylo to na mě moc rychlé. Myslím si, že na to nemám moc talent," přiznala Lucca. "Nevím, jestli mám talent na tancování, protože to moc nezkouším. Mám ostych a tancuju spíš až nad ránem, a to ne moc často. Ale tanec obdivuju," doplnil Dvořák svoji přítelkyni.