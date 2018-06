Choreografka Tváře Svobodová: Cina byl geniální, teď je to vyrovnané

Právě Angeé a její kolega Yemi AD jsou ti, kdo den co den „mučí“ hvězdy jako Martin Dejdar či Tatiana Vilhelmová, aby z nich vykřesali zajímavou pohybovou kreaci. Jako choreografka úspěšné televizní show Tvoje tvář má známý hlas má i své oblíbence z minulých sérií. „Hrozně moc jsem fandila Honzovi Cinovi, protože je podle mě přímo geniální umělec,“ řekla týdeníku 5plus2 tanečnice.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

„Krásná spolupráce byla i s Mirkem Etzlerem, který je mimořádně šikovný, ale má tu nevýhodu, že je taky hodně velký. Je to obrovský kus chlapa, takže pohybovat se přirozeně a ladně pro něj bylo o to těžší. Když pak navíc coby Amanda Lear dostal podpatky, vzniklo z toho něco legendárního,“ vzpomíná na jedno z nejpopulárnějších a také nejkomičtějších vystoupení. „Mirek ale byl člověk, který neskutečně makal. Měli jsme několikahodinové tréninky, kdy jsme řešili každé došlápnutí,“ dodává.

Současná sestava soutěžících ve třetí řadě Tváře je ale podle jejích slov mimořádně vyrovnaná. Může si dovolit to soudit, protože Angeé patří k úspěšných tanečnicím. Přitom, ač tak nyní rozhodně nepůsobí, ani Angeé nebyla talent od narození. Alespoň to o sobě tvrdí. „Jako malá jsem vůbec nevnímala hudbu. Máma se na mých vystoupeních musela smát,“ vrací se do dětství.

Nejsme jen líbivé křoví

Televizní show Tvoje tvář je časově extrémně náročná práce. Neexistují volné víkendy, a jak Angeé sama přiznává, na téměř čtyři měsíce se musela smířit s tím, že její osobní život takřka neexistuje. Přesto do tohoto vlaku naskočila znovu i ve třetí řadě. Když posloucháte, s jakým nadšením o soutěži mluví, je jasné, proč si tuhle příležitost nemohla nechat ujít. „Každý týden tvoříte něco nového a neustále se posouváte někam jinam. Je to pro mě až překvapivě dobíjející a inspirující zkušenost,“ říká.

Zároveň ale připouští, že když o tomto formátu slyšela poprvé, o jeho úspěchu spíš pochybovala. „Je to tak často, když se dělá něco nového a pro publikum neznámého. Může to být strašné úspěšné, nebo úplný propadák,“ zamýšlí se.

Pro Tvář se ale velmi rychle nadchla. Hlavě proto, že dává tanečníkům a choreografiím velký prostor, a především nejsou prvoplánově vnímáni pouze jako líbivé křoví interpreta. „Byla jsem ohromně zvědavá, protože mám ráda dobré komerční věci,“ vysvětluje, proč nad nabídkou nakonec neváhala.

Televizní show ale není jejím jediným projektem. Její taneční lekce MTV Style na Dance Academy Prague jsou beznadějně plné. To ovšem byly i před Tváří. Dnes ale už poptávka převyšuje nabídku několikanásobně.

Dřina v New Yorku

A před nedávnem si splnila další sen, když dostala na starost kompletní choreografii představení Funny Girl v pražském Studiu DVA, v němž exceluje Monika Absolonová a Roman Zach. Představení mělo nedávno premiéru, a jak sama Angeé přiznává, pořád ji ještě neopustilo dojetí z ovací plného hlediště.

Divadlo je pro ni navíc tak trochu srdcová záležitost. Jako malá totiž toužila být herečkou. „Moc jsem si přála hrát, ale postupně jsem zjistila, že pro tanec mám větší talent,“ říká. Postupně se začala víc a víc věnovat vytváření choreografií a dnes už se pomalu prosazuje i v režii.

S tancem začala ve dvanácti letech v menší skupině, se kterou objížděla soutěže. „Jenže tehdy mě nechtěli ani do základu, protože jsem byla strašně špatná. Neslyšela jsem hudbu. Buď jsem byla strašně napřed, nebo pozadu,“ vzpomíná s úsměvem sympatická blondýnka.

Ondřej Ruml jako Justin Timberlake Martin Dejdar jako Waldemar Matuška Tatiana Vilhelmová jako mladý Michael Jackson

Nadšení pro tanec ji ale neopustilo. V průběhu let vystřídala několik skupin a pak přišel zásadní krok, když se vydala studovat tanec do New Yorku. Rok strávený tam dodnes vnímá jako nejlepší investici. O taneční konzervatoři tady v Česku ani neuvažovala. „V zásadě nic proti zdejším školám nemám, ale nepřipadá mi, že vychovávají lidi, kteří by se tancem mohli skutečně živit,“ říká.

Po návratu z New Yorku přišel ale poněkud tvrdší dopad na zem. „Když jsem se vrátila, bylo mi necelých jednadvacet a myslela jsem si, že mi patří svět. Nikdo si ze mě ale na zadek nesedl,“ vzpomíná.

A tak její kroky nevedly do světel reflektorů, ale za kavárenský pult, kde pracovala jako servírka. Půl dne trávila roznášením kávy a druhou polovinu tancováním. Zlom nastal v momentě, kdy nastartovala spolupráci s tanečníkem Yemim AD, se kterým se dnes střídá v roli choreografa show Tvoje tvář má známý hlas.

Turné s hvězdou rapu

Kromě spolupráce s řadou českých známých tváří má na svém profesním kontě skutečnou lahůdku. Absolvovala totiž světové turné megastar Kanye Westa. Právě na spolupráci s americkým raperem vzpomíná obzvláště ráda. „Ano, navenek působí sice nafoukaně, ale vlastně je to jen součást jeho image. Měla jsem možnost poznat ho i z druhé stránky a musím říct, že je to velice lidský, pokorný a překvapivě taky stydlivý člověk,“ líčí.

V životě zastává motto, že tančit se může naučit každý. I to největší dřevo. „Třeba z vás nebude Baryšnikov nebo Polunin, dobře tančit ale můžete. Nejdůležitější je, aby vás tanec bavil,“ říká přesvědčeně.