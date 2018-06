Chodúra na cestu showbyznysem vyprovodil Gott, je i jeho rádcem

"Budu si chránit soukromí, myslím, že je to jediná možnost, jak člověk může profesně fungovat. Člověk totiž podá prstíček a oni si vezmou celou ruku," prohlásil Chodúr na křtu alba v jazzclubu Agharta. Tuhle radu má prý od Karla Gotta. "Je jedním z mých rádců," potvrzuje mladý zpěvák.

Podle Gottovy rady už se Martin řídí, o svém soukromí totiž víceméně nemluví a otázkám na něj se vyhýbá.

O rozchodu s bývalou partnerkou a o nové lásce se mu například nechce mluvit vůbec. "S přítelkyní jsme se rozešli, to je pravda, ale nerad bych odpovídal na otázky, jestli mám novou lásku nebo nemám a tak podobně. Můžu jen říct, že jsem spokojený po všech směrech."

Ještě spokojenější by údajně byl, kdyby dopadlo turné, na které by rád na podzim vyjel. Jestli se však opravdu uskuteční, není v tuto chvíli jisté.

"Nechceme udělat jen turné, kde kapela hraje, ale chceme udělat show, která by lidi bavila. A to je hrozně náročné na přípravu. A jestli bude Karel Gott mým hostem? Je ještě opravdu předčasné myslet na hosty, ale záleželo by to na něm samotném. Zatím jsem rád, že souhlasil a přišel na můj křest. Je to největší hlas a je krásné mít ho na svém debutovém albu," uzavírá Chodúr.