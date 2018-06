Chodúr porazil Šmajdu a stal se první Česko-Slovenskou SuperStar

Do superfinále v bratislavské Inchebě se po třech měsících zápolení probojovali dva mladí muži, dvacetiletý Martin Chodúr, jenž byl od začátku považován za favorita soutěže a jednadvacetiletý Miroslav Šmajda. Za sebou nechali deset svých kolegů a kolegyň, kteří byli ovšem nezbytnou součástí slavnostního večera. Superfinále totiž začalo společnou vánočně laděnou písní finálové dvanáctky.

Vánoční čas dýchal z celého večera. Svátky klidu a pohody čišely ze scény laděné do zimní atmosféry, z moderátorů Leoše Mareše a Adely Banášové, kteří si během vystoupení obou finalistů dokonce zatancovali a také z poroty, která už jen chválila. O klidu a pohodě naopak nemohly mluvit samotné hvězdy soutěže. I když se Martin a Miro dostali tak daleko a získali si přízeň publika a své fanoušky, v cíli čekala ještě další odměna, o kterou stálo za to bojovat - 100 tisíc eur.

Miro Šmajda

Finálové klání sestávalo ze tří kol, z nichž dvě nesla společného jmenovatele - Vánoce, a tak byly zvolené písničky hrdinů večera prošpikované českým či anglickým názvem tohoto svátku. Poslední kolo bylo výběrem toho nejlepšího, co oba finalisté v soutěži dosud předvedli. Miro vsadil mimo jiné na Gottův hit C´est la Vie, který předvedl poprvé v pátém kole, Martin do svého výstupu zařadil titul Supreme z repertoáru Robbieho Williamse, který si zazpíval ještě na prknech brněnského divadla. Finišem - úryvkem hitu A Little Less Conversation Elvise Presleyho - splnil především přání poroty, kterou bavil jeho tanec a který jí v posledních kolech chyběl.

Finálový playlist Martin Chodúr Marvin Gaye - Heard It Through the Grapevine White Christmas Robbie Williams - Supreme Elvise Presley - A Little Less Conversation Miro Šmajda Alter Bridge - Watch Over You Wham - Last Christmas Karel Gott - C'est la vie Guns N´Roses - Welcome To The Jungle

Zajímavé byly sondy do hodnocení porotců, kteří na samém začátku neměli například jasno o tom, jestli pustí dál Martina Chodúra, jenž se jim předvedl poprvé s kytarou. "Zpíváš staře, možná vyletíš v příštím kole," řekl například při konkurzu Habera. "První písničkou jsi nepřesvědčil, druhá mě přesvědčila, takže máš štěstí, že jsi ji zazpíval. Budeš to mít ale v dalších kolech těžké," mínila Jandová. "Jsi jiný, máš netradiční vkus a projev, což by mohlo hrát ve tvůj prospěch," tipovala zase Rolins. Hejma u prvního konkurzu chyběl, a tak zavtipkoval, že by tenkrát určitě řekl, že je to nejlepší zpěvák a jasná SuperStar.

Šmajdovi prorokovali při finálovém večeru slibnou budoucnost Pavol Habera i Marta Jandová. "Věřím, že z tebe jednou bude opravdová hvězda, rosteš, je to vidět," řekl Habera. Jandová reagovala na Šmajdův pád, kterým korunoval svůj poslední výstup v soutěži. Stal se mu totiž osudný kluzký povrch. "Na tobě se mi líbí nejvíc, že i z pádu uděláš dobrý dojem, nezpanikaříš a neděláš jakoby nic. To by každá hvězda měla umět."

Porota Martin Chodúr - to byl společný verdikt odborné poroty na vítěze. Zasedli v ní Ondřej Hejma, Marta Jandová, Dara Rolins a Pavol Habera

Napětí v publiku rozděleném na dva tábory prodlužovaly záběry z návštěvy obou finalistů ve svých rodných městech a z jejich tamních koncertů a také vyhlašování vítězů tří kategorií: Nejlepší úsměv, Nejlepší image a Největší úlet. Cenu za úsměv si odnesl finalista Thomas Puskailer, za image byly oceněny členky poroty Dara Rolins a Marta Jandová a vítězem hvězdné pěchoty byl jmenován Ivan Kandráč, který předvedl na konkurzu písničku Michala Davida Pijeme colu a nezapomenutelně ji přetextoval. Kandráč si užil svou chvilku slávy i před nadšeným publikem, když svůj oblíbený hit v bratislavské hale osobně zazpíval.

Na konci dvou a půl hodinového přímého přenosu svůj poslední ortel vyřkla porota. "Vyhrát by měl Martin Chodúr, protože je nejlepší," řekl Hejma. Dara Rolins jmenovala vítězem také Martina Chodúra a Marta se odpovědi vyhnula spojením obou jmen. "Vyhrát by měl Martin Šmajda." Pavol Habera prohlásil, že nejlépe v této soutěži pro něj zpíval Martin Chodúr. "Miro, byl jsi velmi zdatným soupeřem a možná jsi i vyhrál," dodal Habera.

Vítěz Martin Chodúr

Nakonec se radovali příznivci Martina Chodúra. "Je škoda, že to končí, zazpíval bych si ještě příští týden," řekl krátce před rozuzlením Chodúr. Zazpíval si ale hned o pár minut později. Bouřícímu publiku se totiž předvedl coby vítěz. Ze soutěže si odnesl sto tisíc eur a také slib sponzorů, že mu umožní setkání s jeho idolem Tomem Jonesem.

A to už byla opravdová tečka za letošní soutěží Česko-Slovenská Superstar. Jak si Martin Chodúr povede na jiné půdě než "superstárové", je už jen na něm stejně jako to, jak bude vypadat jeho budoucnost. Obojí se brzy ukáže, 16. ledna totiž v pražské O2 Aréně vystoupí celá finálová dvanáctka.