Chodí Tereza Maxová s režisérem?

Jeden z nejvyhledávanějších režisérů reklam a videoklipů Jakub Kohák, který má na svědomí například reklamu na Kofolu či Českou hudební akademií oceněné videoklipy Anny K a Tata Bojs, je však s Terezou Maxovou dlouholetý kamarád.

Proto za ní bez okolků dorazil i na tiskovou konferenci plnou fotografů, kde Tereza představila vítěze soutěže Zlatý kaktus o nejlepší návrh nových internetových stránek nadace.

A při té příležitosti Kohák zahrnul půvabnou modelku netradičními dary - dresem a box-lakrosovou pálkou. "Je to docela nebezpečný sport, ale s pár dalšíma bláznama, jako jsem já, nás strašně baví," vysvětlil iDNES.cz Jakub.

"Teď právě jedeme na turnaj do Toronta a Tereza, jako naše velká fanynka, nám k tomu natočila takovu zdravici pro štěstí," objasnil, co to spolu vlastně mají.