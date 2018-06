Práce mám hodně, ale stýská se mi po škole, tvrdí Miss Chlebovská

"Jsem smutná z toho, že nemůžu navštěvovat školu. Možná je to trochu neobvyklé, že bych se chtěla vrátit do školy, ale je mi smutno po blízkých, kamarádech, spolužácích," řekla iDNES.cz letošní Česká Miss.

Tereza Chlebovská se představila trochu netradičně, v roli černého anděla. Společně s moderátorkou Anetou Savarovou a zpěvačkou Markétou Poulíčkovou byly kmotrami nových andělských koktejlů a slavnostního otevření letní terasy v luxusním pražském hotelu Augustine. Miss přitom přiznala, že alkoholu moc neholduje.

Zpěvačka Markéta Poulíčková, Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská a moderátorka Aneta Savarová míchají andělské drinky.

"Mně postačí bohatě voda s citronem, já jsem skromná. Alkohol nepiju. Při různých velkých příležitostech si přiťuknu, ale stačí ta voda, nebo džus," dodala kráska.

Její "andělské" kolegyně si ale sem tam skleničku dobrého kvalitního vína dopřejí.

"Já mám kladný vztah k alkoholu, ale všeho s mírou. Proto si pravidelně na svoje tahy Prahou beru kamaráda Míru. Ono to tak jenom vypadá, že se všichni strašně bavíme, ti, co zpívají a hrají, ale ono to tak není. Toho času na zábavu zbývá opravdu hodně málo. Když už se někam jde, tak jednou za měsíc a pak už opravdu ten měsíc nemusím už nikam jít," prohlásila finalistka Hlasu ČeskoSlovenska Markéta Poulíčková, která miluje piňa coladu a kvalitní bílé víno.

"Pro mě je andělské pití určitě bílé víno. Jsem z Moravy, takže moravské. Občas si dám skleničku u večeře, ale jinak nepiju nějak výrazně," prozradila moderátorka Aneta Savarová.