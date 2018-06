Chlapec z obalu alba Nevermind od Nirvany oslaví dvacetiny

Když slavná deska vznikala, zaujal prý frontmana kapely Kurta Cobaina článek o porodu do vody. Chtěl proto na obal alba nějaký podobný námět.

Objednávka fotografie z databanky by přišla kapelu moc draho, proto prostřednictvím fotografa Kirka Weddla oslovili manžele Ricka a Renatu Eldenovi, kteří svolili s focením svého syna v bazénu. Háček s bankovkou byly na snímek přidány až později.

Rodiče dostali za fotografování 200 dolarů a slib, že Cobain s manželkou Courtney Love vezmou Spencera někdy na oběd. To ještě nikdo netušil, jakou bombou se album Nevermind, vydané v září 1991, stane.

Nahrávky s hity jako Smells Like Teens Spirit či Come as You Are se na celém světě prodalo přes 26 milionů kusů. Skupinu Nirvana vynesla deska na vrchol hudební scény a dodnes je uznávaná jako jedno z nejlepších rockových alb všech dob.

Nirvana vydala celkem tři studiové desky, které se prodávaly po milionech.

Sám Cobain ale marně hledal lék na své deprese, smutek i pochybnosti. Nenalezl ho v heroinu, ani v manželství se zpěvačkou Courtney Love, s níž měl dceru Frances Bean. V dubnu 1994 byl ve venkovském sídle poblíž Seattlu nalezen mrtvý. Střelil se brokovnicí do hlavy.