Chlapec prošel pět tisíc kilometrů, aby našel svého otce

Edwin ztratil loni na podzim při hurikánu Mitch matku a bratra a dostal se do péče příbuzných, kteří zjistili adresu jeho otce v New Yorku. Edwin ho nikdy neviděl, nicméně jednoho dne obdržel dopis s 200 dolary a popisem místa, kde se mají oba setkat, napsal deník The New York Times ve své reportáži.

Chlapec projel stopem Honduras, Guatemalu a Mexiko a poté přemluvil pašeráky, aby ho zadarmo převezli přes nejpřísněji střeženou hranici do Spojených států, ačkoli za takovou práci pobírají běžně pět tisíc dolarů. Po přechodu hranice ztratil chlapec orientaci a ocitl se na Floridě, zcela bez peněz a také bez znalosti angličtiny. V jednom tamním baru hosté vybrali peníze na autobus a poslali ho do New Yorku, kde se však otec na místě schůzky neobjevil.

Tam Edwina na chvíli opustilo štěstí. Taxikář, který ho vezl, pojal podezření a zavolal policii, jež se však postarala o ubytování v jedné španělsky mluvící rodině, nakrmila ho hamburgery a přidala zmrzlinu. A pro všechny případy hlídá místo, na které má přijít otec.