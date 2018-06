Chlapec při závodech přišel o hlavu. Teď už opět sedí za volantem

Chris Stewart prodělal zlomeninu horního krčního obratle, při níž došlo k vnitřnímu oddělení hlavy od těla. Dosud je známo pouze šest případů lidí, kteří podobná zranění přežili.

"Je jediným člověkem na světě, který to nejen přežil, ale povede normální život," řekl chirurg Evan Davies. Většina lidí je po takové zlomenině kompletně ochrnutá. Chris prodělal sedmihodinovou operaci, při níž mu hlava byla připevněna ke krku pomocí titanových šroubů a destiček.

"Vůbec jsme nevěděli, jestli přežije, nebo bude mluvit či chodit. Je naprosto neuvěřitelné, že už zase řídí," říká jeho matka Debbie, která děsivou havárii viděla na vlastní oči. "Vidět své dítě při takové nehodě je to nejhorší, co se může matce stát," vzpomíná Debbie na hrozný zážitek.

Chrisovi bylo dvanáct, když jeho auto narazilo do bariéry a on utrpěl kritické zranění. Hasiči ho vyprošťovali z vozu 90 minut, než by převezen do nemocnice v Southamptonu. Bylo nutné zafixovat jeho hlavu, protože každý milimetrový pohyb by mohl Chrise zabít. Lékaři tehdy dávali chlapci jen sedmiprocentní šanci na přežití.

Už o devět měsíců později ale Chris nejen mluvil a sám jedl, ale znovu se začal učit chodit. Teď mu dokonce lékaři povolili i řízení, a tak se mladík opět ocitl za volantem. Zatím ovšem řídí pouze dětskou motokáru na malé závodní dráze poblíž domu. Sednout do čehokoli silnějšího mu matka zakázala. "Dělá opět to, co miluje, což je zázrak," říká šťastná matka.