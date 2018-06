VIDEO: Chlapec nemá končetiny, a přesto tančí ve skupině roztleskávaček

Gabe se narodil v Brazílii, ale už jako miminko ho adoptovala rodina v americkém Ohiu, která má dalších třináct dětí. Matka a otec ho naučili, jak se o sebe postarat, a dnes téměř nepotřebuje žádnou péči. Umí se sám najíst, sám chodí, píše i plave.



Když bylo Gabovi dvanáct let, začal snít o tom, že bude tanečníkem. Svého snu se nevzdal a zkusil to i přes své postižení. „Jen díky mé rodině si připadám jako normální kluk, který může mít obyčejná přání. Oni mě naučili všechno, co umím, a jen díky nim se mohu cítit nezávislý,“ sdělil šťastný Gabe, který se během tance cítí volný jako pták. „Pociťuji neuvěřitelnou svobodu. Je to neskutečný pocit,“ doplnil..

Když Gabova adoptivní matka před lety slyšela o chlapci, který se narodil bez končetin a rodiče se ho zřekli, pomyslela si, že ho nemůže nechat jen tak samotného a zažádala o adopci. „Říkala jsem si pak, jak ho naučíme jíst a chodit a oblékat se. Ale zvládli jsme to a moc ho milujeme,“ sdělila Janelle Adamsová pro magazín People.