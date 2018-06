Chlapce mám a není to Ztracený, říká zpěvačka Debbi v roli modelky

"S Markem jsme kamarádi. Nikdy jsem s ním nic dalšího neplánovala, ani tam nic nebylo. Chlapce mám a není to Marek Ztracený," prohlásila sedmnáctiletá zpěvačka.

S přítelem Tomášem se prý zná už delší dobu, ale dohromady se dali teprve nedávno. Na společné bydlení to ale zatím nevypadá. "Určitě ne. Nejsme spolu ještě tak dlouho a já jsem ještě dost mladá, žiju u rodičů, dokud nedodělám školu, tak je podle mě rozumné nebydlet u přítele," myslí si Debbi, která si poprvé vyzkoušela, jaké to je na přehlídkovém mole.

Moc se jí to však nelíbilo. "Bylo to horší než zpívat před milionem diváků. Já a modeling nejsme v přízni. Já pro to asi nemám srdce. Člověk nemůže umět všechno," řekla zpěvačka. Publikum ale její promenádu v overalu ocenilo a držitelka Anděla za píseň Touch the sun rozdávala úsměvy na všechny strany.

Ewa Farna a Tomáš Klus

Na přehlídce denimové módy se potkala s kolegou Tomášem Klusem, pro něhož byly letošní ceny Anděl taky velmi zásadní. Sošku si sice neodnesl, ale celý program moderoval se zpěvačkou Ewou Farnou a právě to je prý spojilo. "Říká se, že přeskakuje jiskra. A tam nám přeskočilo, to je pravda," žertoval Klus.

"Rozhodla jistá blízkost, která je slovy nevystižitelná a která je hezká. Prostě to přišlo a já jsem za to moc rád," dodal.