Chladné vztahy trvají: Hanychová a Issa se ani nepozdravili

"Chtěli, abych se vyfotila se Sámerem, tak jsem se místo něj vyfotila s jeho nejlepším kamarádem," smála se Hanychová své póze, při níž naznačovala šňupání kokainu tisícikorunou.

Zpěvák byl o poznání mírnější. "Jsme ve fázi, že jsme v pořádku, nějak to nehrotíme. Teď je maminka, přeju jí vše nej. Ta doba, když nám bylo osmnáct, je dávno pryč. Já na to vzpomínám v dobrém, teď jsme ale každý jinde. Mám k tomu zdravý odstup," shrnul bez emocí Issa.

Pro maminku a modelku je nyní na prvním místě rodina. Jak sama říká, v Miroslavu Dopitovi našla až postupem času to, co hledala.

"Teď jsem se o tom zrovna bavila se svou kosmetičkou. Na začátku jsem Mirka nemilovala jako teď. Je úžasný táta, mám o něj strach a jen co mi chvíli nebere telefon, šílím," líčí spokojeně Agáta Hanychová.

Na partnerovi, se kterým je již zasnoubená, nejvíc oceňuje i pro život potřebný smysl pro humor. "Máme doma pořád srandu, vystačíme si sami dva, nemusíme ani nikam chodit," dodala.

To Sámer Issa je po rozchodu s muzikantkou Pavlou Dubnou zřejmě single. Do pražského nákupního centra sice dorazil v doprovodu pohledné Ukrajinky, stále ale zopakoval, že i tato známost má čistě pracovní charakter.

Sámer Issa s ukrajinskou tanečnicí, o níž tvrdí, že jsou pouze přátelé

"To je moje tanečnice. Zrovna jsme spolu na něčem dělali, tak jsem ji vzal s sebou. Je to krásná holka, taková lolitka, ale jsme opravdu jen přátelé," doplnila hvězda SuperStar, která se momentálně chystá do Moskvy, kde bude finišovat s přípravami nové desky.

Otevření nové prodejny s oblečením přilákalo i modelku Andreu Verešovou, miss Jitku Nováčkovou či známého motocyklového závodníka Lukáše Peška.