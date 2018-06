Chirurgové odstranili desetikilový nádor

Návštěvu lékaře i přes značné bolesti a odpudivý vzhled odkládal pan Eftimie jen proto, že měl panickou hrůzu z jehel. V případě bizardního nádoru se dá ovšem podle lékařů hovořit o štěstí.Jeho velikost byla opravdu hrozivá a z plachého Rumuna činila nevábně vypadající osobu. „To víte, bylo to utrpení. Hrb mi rostl každý den. Jakoby mě zevnitř vysával! Nakonec jsem vypadal, jako bych na zádech nosil obrovský pytel. Děti se mi smály. Hej staříku, co to nosíš na zádech, volali na mě,“ svěřil se na nemocničním lůžku Neculai Eftimie.Lékař Sergiu Paduraru, který provedl chirurgický zákrok v krajské nemocnici v Iasi, prohlásil: „Řekl nám, že ho nezvyklý útvar na zádech trápí už třináct let. Zpočátku to prý byla jen malá bulka, která začala nezvykle růst. S návštěvou nemocnice otálel tak dlouho, dokud ho bolesti a posměch lidí nepřinutil. Velice se obává injekcí. Teď počkáme, jak se tělo s operací vypořádá. V současnosti se pan Eftimie úspěšně zotavuje na pooperačním oddělení.“