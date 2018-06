Chirurgové: do čeho se převlečou po šichtě na sále?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)



Hlavní hvězda Chirurgů Ellen Pompeo je často kritizovaná pro svoji přílišnou hubenost a i ona se už několikrát bránila nařčení z anorexie. O doktorce Meredith Greyové, kterou v seriálu hraje se vyjádřila, že často nechápe, proč se tak zvláštně (rozuměj hloupě) rozhoduje. To, milá Ellen, nechápeme nikdo. Se svým McVysněným, hudebním producentem Chrisem Ivorym ,se nedávno zasnoubila. Na veřejnosti vystupují jako vyrovnaný a sladěný pár, a to i v oblékání. Ellen v civilu miluje úzké prodloužené kalhoty a balerínky. K nim se bere zajímavé, ale jednoduché volnější topy nebo přehozy. S barvami neexperimentuje a sází na sympatickou nenápadnou eleganci.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)



Katherine Heigl alias Izzie Stevensová má ze všech herců v seriálu nejprořízlejší ústa. Trumfne jí snad jen Isaiah Washington (doktor Burke) se svými xenofobními poznámkami na T.R. Knighta (hraje chudáčka Georgeho Oh' Maley). Ten je totiž gay a Katherine na veřejnosti strašně ráda brání jak jeho, tak sebe. Ze seriálu málem odešla, protože nedostávala stejný plat jako Ellen Pompeo a Sandra Oh. Tahle blondýnka je považovaná za princeznu nemocnice, což potvrzuje i neustálým úsměvem a pohodovým oblečením. Ani ona se nevyhnula současné hollywoodské nutnosti: super širokým džínám. Snad se už brzy rozšíří i u nás. Líbí se mi retro brýle, přítel, i to, že si společně vyrazili v žabkách:).

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)



Kanaďanka Sandra Oh se před paparazzii ukrývá jak může a své soukromí si hlídá. Vypadá to, že má se svou postavou Cristiny Yangové, která si na nějakou parádu příliš nepotrpí, společného více než tušíme. Cristina by nejradši chodila jen v modré uniformě a Sandra zase v pořádném kabátě. V Kanadě je přece docela chladno. Oba dva mi připomínají spíš párek turistů a je příjemné vidět, že ne všichni (ehm, Paris) si musejí pro kafe dojít v botách od Yves Saint Laurenta.

