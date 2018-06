Chilská vína: dobrá kvalita za rozumnou cenu

Z jedné strany horský masiv And tyčící se do výšky šest tisíc metrů, z druhé strany vlny chladného Tichého oceánu. Uprostřed, asi na 300 kilometrů širokém území Chile, se pěstují jedny z nejkvalitnějších vín světa. "Milovníci francouzských vín nad nimi možná trochu ohrnují nos," říká Karel Slavík z vinotéky Cellarius. "Když ale koupíte francouzské víno obdobné kvality, zaplatíte za ně dvakrát tolik. Není divu, mají nejdelší tradici." Být na jednom z předních míst ve světovém žebříčku - k tomu mají chilská vína ty nejlepší podmínky: příčně položenými údolími se soustavně prohání suchý, ve dne horký vzduch, moře přináší dostatek srážek. Navíc Chile se jako jedinému státu na světě vyhnula epidemie révokazu z přelomu 19. a 20. století, díky čemuž se zde zachovala pravokořenná vinná réva. Zdejší odrůdy, původem francouzské, jsou tedy francouzštější než ty z údolí Loiry či z Burgundska, na které bylo nutno naroubovat odrůdy americké. Mnohé keře jsou více než sto let staré. Poskytují tedy stálejší výnosy. Díky tomu je možno držet jakost vín na stále dobré úrovni. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Blanc či Chardonnay - všechny tyto odrůdy najdete na etiketách většiny chilských vín. První se do České republiky začala dovážet vína značky Santa Rita, podle Karla Slavíka jedny z nejkvalitnějších, která kdy byla na našem trhu k dostání. Dnes už se nedovážejí. Běžně jsou však u nás k dostání vína značky Tarapaca, Undurraga a nově Misión. Zatímco Tarapaca i Undurraga nabízejí vína srovnatelné kvality i cenové úrovně (250-300 Kč), Misión je dražší. Je totiž vyráběn francouzskou technologií, takže se charakterem i chutí přibližuje francouzským vínům. Výhledově se chystá dovoz vín značky Santa Emiliana, na jejichž kvalitu dohlíží Chilan českého původu Karel Havliczek Paci. A aby vazeb na Českou republiku nebylo málo letos v květnu při slavnostní prezentaci mladých vín Santa Rita účinkoval v Chile český Sukův orchestr.Co je to Reserva?Na etiketách některých chilských vín najdete označení Reserva. Jde o značku kvality. Poté, co je víno smícháno v železných tancích, vinaři je přelijí do "barikových" sudů. Tyto sudy se vyrábějí ze dřeva amerického dubu a jsou vypalovány plamenem. Víno zde zraje půl roku (Reserva) nebo rok (Grand Reserva). Sudy se mohou použít pouze dvakrát. Jejich dřevo pak poslouží na vypalování nových sudů. Vína uložená v barikových sudech získávají jemnou vůni vanilky a kouře.