Cherie Blairová potratila

10:29 , aktualizováno 10:29

Cherie Blairová, manželka britského premiéra Tonyho Blaira, byla v úterý operována na londýnské klinice poté, co spontánně potratila. Oznámila to premiérova kancelář. Paní Blairová, které je 47 let, pocítila nevolnost již v pondělí večer. Poté byla přijata na kliniku a vzápětí podstoupila pod celkovou anestesií operační zákrok.