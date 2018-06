Cherie Blairová: Bill Clinton je pošetilý pitomec

Cherie po setkání s Billem prý sama pochopila, co Moniku k bývalé hlavě USA tolik táhlo. A taky si myslí, že před rozvodem Clintona a jeho ženu zachránila jejich dcera Chelsea.

"V lednu 1998 skandál Moniky Lewinské konečně praskl a moje srdce začalo krvácet kvůli Hillary, když se to dostalo na vrchol během žaloby Pauly Jonesové kvůli sexuálnímu harašení," píše Blairová ve svých memoárech Speaking for Myself, které vycházejí na stránkách listu The Times.



Bill Clinton a Monica Lewinská - na jejich románek se jen tak nezapomene

"Z pohledu mladé ženy mohu docela pochopit, jak k tomu došlo. Bill Clinton je ohromně charizmatický muž, který je schopen fascinovat každého, s kým se setká a jemuž dodá pocit, že je jím naprosto zaujatý a že vnímá vše, co říká, což ale ne vždy je úplně pravda," omlouvá ve svých textech Lewinské podlehnutí. "Ale o něm jsem si myslela, že byl v tu chvíli naprostý pitomec," píše doslova Cherie.

Naopak postoj senátorky Hillary a její schopnost zachránit manželství ji naprosto fascinovaly.