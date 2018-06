Cher stráví Vánoce na ulici

"Myslím, že se setkám i s těmi nejhoršími vyvrheli společnosti. To ale nijak neřeším. Jdu pod mosty a do ulic kvůli lidem, které tam dostala shoda náhod a nepřízeň osudu. Mnoho z těch lidí bez střechy a životních jistot bylo dříve slušnými lidmi. Ty se budu snažit hledat," svěřila se zpěvačka.



Proslulá hudební hvězda nebude v ulicích sama. Bude ji doprovázet vedle potřebné ochranky také několik zástupců její vlastní nadace, která se zabývá hledáním talentů v chudých vrstvách obyvatel.



"Budeme sebou mít deky, jídlo, sladkosti, nějaké dobré pití, a samozřejmě také malé drobnosti, které sice nenahradí vánoční dárky, jež se dávají běžně v rodinách, ale určitě potěší. Udělat radost je o Vánocích daleko důležitější než někoho zahrnout kupou dárků, které nejsou darovány od srdce, ale jen aby se neřeklo," popsala Cher celou akci, kterou zaštítila svojí přítomností.



V USA se rozdávají vánoční dárky 25. prosince, a to už bude zpěvačka se svojí rodinou. Její třiatřicetiletá dcera Chastity by jí prý totiž neodpustila, kdyby společně s ní, její přítelkyní a mnoha dalšími členy rodiny nerozbalovala dárky.