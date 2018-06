Cher se skrývá za okurkovou maskou

14:12 , aktualizováno 14:12

Královna plastických operací Cher si zase jednou vyhradila den pouze pro sebe. Ráno si svázala vlasy do culíků a vyrazila na masáž do známého salonu v Beverly Hills. Poté se přesunula do salonu krásy, kde strávila asi dvě hodiny. Když konečně vyšla, málokdo by hádal, že za nánosy zelené okurkové masky se skrývá americká superstar Cher. I když se co nejrychleji snažila ukrýt do připravené limuzíny, překvapeným pohledům kolemjdoucích neunikla.